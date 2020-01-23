В Крыму предостерегли меджлис от марша на полуостров

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерёг запрещённый в России «Меджлис крымско-татарского народа»*, планирующий «марш на Крым», от попыток нарушения границы России.

По словам Умерова, у него нет иллюзий, что эта акция соберёт значительную массовку.

Он отметил, что «полный провал и крах политики меджиса на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности».

«Не знаю, как политические деятели с Украины (скорее всего, их не будет в первых рядах марша), но если кто и пойдёт на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом», — подчеркнул Умеров.

Ранее бывший депутат Верховной рады, глава «Меджлиса крымско-татарского народа» Рефат Чубаров заявил о планах организовать 2 мая «марш на Крым».

По его словам, в первых рядах марша будут идти члены меджлиса, украинские депутаты и «западные партнёры».

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).