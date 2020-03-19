Лукашенко объяснил, почему в школах Белоруссии не вводят карантин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему в школах и детских садах страны не вводится карантин из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Если родители боятся — не отправляйте детей в школу, мы не запрещаем», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

При этом он отметил, что если в школах объявить карантин, то дети, которые могут переносить коронавирус, отправятся к бабушкам и дедушкам и поставят пожилых людей под угрозу.

«Мы же угробим стариков! Поэтому не надо ничего делать. Положено с 30 марта каникулы — будет с 30-го. У нас что, в школах проблемы? Нет проблем. А если мы ещё научим детей, родителей, учителей, техничек вовремя мыть руки и дезинфицироваться, маску надевать, вообще будет хорошо», — сказал Лукашенко.

Также Лукашенко раскритиковал решение многих стран, включая Россию, о закрытии границ из-за распространения нового коронавируса.

Кроме того, он заявил, что воспринимает ситуацию вокруг распространения коронавирусной инфекции COVID-19 как «очередной психоз».