В Грузии и Армении увеличилось число случаев заражения коронавирусом
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- globallookpress.com
«Подтверждённых случаев инфицирования — 40, среди них выздоровели — 1, в режиме карантина — 1344, под наблюдением — 216», — говорится в сообщении на сайте по мониторингу коронавируса при правительстве Грузии.
В то же время в Минздраве Армении сообщили о росте числа инфицированных COVID-19 до 115.
«В Армении подтверждено ещё пять случаев коронавируса. Общее число достигло 115», — написала пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян в Facebook.
С 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации с распространением COVID-19.
Правительства Армении и России договорились о приостановке авиасообщения между странами на две недели из-за коронавируса.
В то же время с 16 марта закрыты границы между Грузией и Россией в целях недопущения распространения COVID-19.