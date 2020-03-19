В Грузии и Армении увеличилось число случаев заражения коронавирусом

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Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Армении увеличилось до 115 человек. В Грузии зарегистрировано 40 заболевших.
В Грузии и Армении увеличилось число случаев заражения коронавирусом
  • © Felix Kästle/dpa
  • globallookpress.com

«Подтверждённых случаев инфицирования — 40, среди них выздоровели — 1, в режиме карантина — 1344, под наблюдением — 216», — говорится в сообщении на сайте по мониторингу коронавируса при правительстве Грузии.

В то же время в Минздраве Армении сообщили о росте числа инфицированных COVID-19 до 115.

«В Армении подтверждено ещё пять случаев коронавируса. Общее число достигло 115», — написала пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян в Facebook.

С 16 марта в Армении действует режим чрезвычайного положения из-за ситуации с распространением COVID-19.

Правительства Армении и России договорились о приостановке авиасообщения между странами на две недели из-за коронавируса.

В то же время с 16 марта закрыты границы между Грузией и Россией в целях недопущения распространения COVID-19.

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