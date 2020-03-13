Число заражённых COVID-19 в Казахстане, Армении и Белоруссии возросло

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Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Казахстане, Армении и Белоруссии возросло.
Число заражённых COVID-19 в Казахстане, Армении и Белоруссии возросло
  • Reuters

Как сообщили в управлении организации медицинской помощи белорусского Минздрава, число случаев достигло 27.

«На сегодняшний момент РНК вируса выделена у 27 пациентов, это суммарное количество. Три пациента уже выздоровели и выписаны домой. На сегодня 24 человека находятся в учреждениях здравоохранения», — цитирует РИА Новости начальника ведомства Елену Богдан.

В Казахстане число заражённых увеличилось до трёх, вирус обнаружен у женщины, которая прилетела в Нур-Султан из Италии, сообщил глава Минздрава республики Елжан Биртанов.

«Дополнительно у нас поступила информация о положительном тесте, выявлении ещё одного пациента, прибывшего из Италии, города Милана. Это женщина, которая прибыла в Нур-Султан 12 марта», — приводит его слова Интерфакс.

Как отметили в Минздраве Армении, число заразившихся COVID-19 в стране к настоящему времени возросло до восьми. С таким заявлением в Facebook выступил глава ведомства Арсен Торосян.

Ранее в Казахстане подтвердили первые два случая заражения коронавирусной инфекцией.

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