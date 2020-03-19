Россиянина с коронавирусом госпитализировали в Казахстане

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В Казахстане в Алма-Ате госпитализировали гражданина России, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.
Россиянина с коронавирусом госпитализировали в Казахстане

    Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Казахстана Диаса Ахметшарипа.

    «Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Казахстане, в городе Алматы», — заявил он.

    По его словам, гражданин России 1979 года рождения прибыл в Алма-Ату 15 марта рейсом из Москвы.

    В настоящее время он находится на карантине в больнице. Состояние здоровья пациента оценивается как удовлетворительное.

    Всего в Казахстане подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом.

    По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом.

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