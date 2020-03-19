Россиянина с коронавирусом госпитализировали в Казахстане

В Казахстане в Алма-Ате госпитализировали гражданина России, у которого обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на официального представителя министерства здравоохранения Казахстана Диаса Ахметшарипа.

«Ещё один случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Казахстане, в городе Алматы», — заявил он.

По его словам, гражданин России 1979 года рождения прибыл в Алма-Ату 15 марта рейсом из Москвы.

В настоящее время он находится на карантине в больнице. Состояние здоровья пациента оценивается как удовлетворительное.

Всего в Казахстане подтверждено 37 случаев заражения коронавирусом.

По последним данным, в России зарегистрировано 147 случаев заболевания коронавирусом.