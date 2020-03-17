В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин

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Власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Ате — в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.
В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

Вводимые с 19 марта меры предусматривают введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий; установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из неё; ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств.

В Нур-Султане будут закрыты детские сады.

Пропускной режим на границах Алма-Аты в период действия карантина по коронавирусу на 27 блокпостах будут контролировать силы полиции.

На данный момент число больных коронавирусом в Казахстане достигло 32.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения с 16 марта.

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