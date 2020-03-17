Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
- РИА Новости
«В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту», — заявил украинский регулятор.
Также указывается, что в связи с прекращением авиасообщения и ограничений на границе, введённых из-за коронавируса, наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой.
Ранее Верховная рада Украины ужесточила ответственность за нарушение карантина в связи с коронавирусом.
С 18 марта на Украине будет приостановлена работа метрополитена, а также прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки.