Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках

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Национальный банк Украины заявил о недостатке наличных денег в кассах украинских банков в связи с повышением спроса населения на валюту. Об этом говорится в сообщении Нацбанка в Facebook.
Нацбанк Украины заявил о нехватке наличной валюты в банках
  • РИА Новости

«В последние дни мы наблюдаем признаки недостатка наличной валюты в кассах банков. Это вызвано повышением спроса населения на наличную валюту», — заявил украинский регулятор.

Также указывается, что в связи с прекращением авиасообщения и ограничений на границе, введённых из-за коронавируса, наличные доллары и евро доставляются на Украину с задержкой.

Ранее Верховная рада Украины ужесточила ответственность за нарушение карантина в связи с коронавирусом.

С 18 марта на Украине будет приостановлена работа метрополитена, а также прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки.

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