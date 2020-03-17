Рада усилила ответственность за нарушение карантина на Украине

Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила закон, предусматривающий введение штрафов и усиление уголовной ответственности в стране за нарушение карантина в связи с коронавирусом.

Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Соответствующий закон поддержали 344 украинских депутата.

Согласно документу, если нарушение карантина по коронавирусу приведёт к смерти человека или другим тяжким последствиям, то виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

С 18 марта на Украине будет приостановлена работа метрополитена, а также прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки.