Рада усилила ответственность за нарушение карантина на Украине

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Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания одобрила закон, предусматривающий введение штрафов и усиление уголовной ответственности в стране за нарушение карантина в связи с коронавирусом.
Рада усилила ответственность за нарушение карантина на Украине
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «112 Украина».

Соответствующий закон поддержали 344 украинских депутата.

Согласно документу, если нарушение карантина по коронавирусу приведёт к смерти человека или другим тяжким последствиям, то виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

С 18 марта на Украине будет приостановлена работа метрополитена, а также прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки.

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