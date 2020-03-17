Рада усилила ответственность за нарушение карантина на Украине
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Соответствующий закон поддержали 344 украинских депутата.
Согласно документу, если нарушение карантина по коронавирусу приведёт к смерти человека или другим тяжким последствиям, то виновному грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
С 18 марта на Украине будет приостановлена работа метрополитена, а также прекращены железнодорожные, авиационные, автобусные междугородные и межобластные перевозки.