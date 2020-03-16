Зеленский пообещал кредитные каникулы для бизнеса из-за коронавируса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о разработке программы кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепции налоговых изменений на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В ближайшее время ожидаем от Нацбанка, Министерства финансов, государственных и коммерческих банков программу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса, а также концепцию налоговых изменений», — заявил Зеленский в ходе видеообращения к украинцам.

Ранее Зеленский призвал ввести ЧС в Черновицкой и Житомирской областях Украины из-за COVID-19.

Он также заявил о необходимости с 18 марта остановить на Украине пассажирские перевозки, а с 17 марта запретить работу заведений общественного питания, услуг и развлекательных заведений.