В Белоруссии сообщили о приостановке курсирования поездов на Украину

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Белорусская железная дорога сообщила, что курсирование поездов между Белоруссией и Украиной временно приостанавливается в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Белоруссии сообщили о приостановке курсирования поездов на Украину
  • Pixabay

«Вниманию пассажиров! Временно приостановлено курсирование поездов в сообщении с Украиной», — говорится в сообщении на сайте оператора.

В компании напомнили, что Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.

Отмечается, что в связи с этим приостановлено курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов.

13 марта в СНБО заявили, что Украина через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели

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