В Белоруссии сообщили о приостановке курсирования поездов на Украину
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«Вниманию пассажиров! Временно приостановлено курсирование поездов в сообщении с Украиной», — говорится в сообщении на сайте оператора.
В компании напомнили, что Украиной принято решение о закрытии международного железнодорожного сообщения.
Отмечается, что в связи с этим приостановлено курсирование поездов, беспересадочных и прицепных вагонов.
13 марта в СНБО заявили, что Украина через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели.