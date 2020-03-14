В Госдуме призвали Киев выполнять Минские соглашения

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Киев ожидают катастрофические последствия в случае одностороннего выхода из Минских соглашений.

По словам Белика, Минские соглашения являются «единственной правовой базой» для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Несмотря на откровенный саботаж со стороны команды экс-президента Порошенко, «Минск» позволил на определённое время снизить градус напряжения на востоке Украины», — пояснил депутат.

По его мнению, заявления про односторонний выход из Минских соглашений являются «нелепыми и детскими отговорками».

«Если убрать всю эту словесную шелуху и задать господину Зеленскому один простой вопрос: «А как иначе вернуть мир на восток Украины?», то сразу всё встаёт на свои места. Нужно перестать заниматься словесной эквилибристикой, которую так любил Пётр Порошенко, и наконец начать выполнение пунктов Минских соглашений», — заключил парламентарий.

Ранее Ермак заявил о катастрофических последствиях в случае одностороннего выхода Украины из Минских соглашений.

Он напомнил, что во время нормандского саммита в Париже Зеленский заявил о невозможности для Киева «автоматически выполнять» Минские соглашения, которые подразумевают проведение выборов в Донбассе до получения Украиной контроля над границей.