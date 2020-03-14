В офисе Зеленского предупредили о катастрофе при выходе из «Минска»

Киев ожидает катастрофические последствия в случае одностороннего выхода из Минских соглашений, заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.

«Это принципиальные соглашения... Если Украина сегодня в одностороннем порядке выйдет из «Минска», это приведёт к катастрофическим результатам», — отметил он в эфире телеканала «Украина».

Ермак напомнил, что во время нормандского саммита в Париже Зеленский заявил о невозможности для Киева «автоматически выполнять» Минские соглашения, которые подразумевают проведение выборов в Донбассе до получения Украиной контроля над границей.

В то же время, как подчеркнул глава офиса украинского президента, любые предложения об изменении Минских соглашений вызывали «жёсткую реакцию» других участников нормандского саммита.

Ранее Зеленский заявил, что Киев выйдет из нормандского формата переговоров по Донбассу через год, если ситуация на юго-востоке страны не изменится.