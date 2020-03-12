Правительство Грузии переходит на чрезвычайный режим из-за COVID-19

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Правительство Грузии переходит на круглосуточный чрезвычайный режим работы на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом объявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария.
Правительство Грузии переходит на чрезвычайный режим из-за COVID-19
  • Reuters
  • © Irakli Gedenidze

«Все органы правительства переходят на 24-часовой режим чрезвычайной работы. Особенно это касается Министерства здравоохранения, МВД, Министерства образования, Министерства юстиции, конечно же, МИД и соответствующих ведомств, Министерства финансов», — приводит его слова на заседании кабмина ТАСС.

9 марта сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Грузии выросло до 15.

Правительство Абхазии приняло решение закрыть пункты пропуска на абхазско-грузинской границе с 14 марта.

11 марта Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией.

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