Правительство Грузии переходит на чрезвычайный режим из-за COVID-19
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«Все органы правительства переходят на 24-часовой режим чрезвычайной работы. Особенно это касается Министерства здравоохранения, МВД, Министерства образования, Министерства юстиции, конечно же, МИД и соответствующих ведомств, Министерства финансов», — приводит его слова на заседании кабмина ТАСС.
9 марта сообщалось, что число заражённых коронавирусом в Грузии выросло до 15.
Правительство Абхазии приняло решение закрыть пункты пропуска на абхазско-грузинской границе с 14 марта.
11 марта Всемирная организация здравоохранения признала COVID-19 пандемией.