Абхазия закрывает границу с Грузией

Абхазия закрывает пункты пропуска на абхазско-грузинской границе с 14 марта из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Службе государственной безопасности республики закрыть пункты пропуска на абхазско-грузинской государственной границе с 14 марта для выезда из Абхазии и въезда в Абхазию всех категорий граждан за исключением работников Ингур ГЭС», — приводит Интерфакс распоряжение исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы.

Ранее власти Абхазии с 1 марта по 7 апреля запретили въезд в республику всем иностранцам за исключением граждан России.

9 марта сообщалось, что число заражённых коронавирусом COVID-19 в Грузии выросло до 15 человек.