Украина прекращает авиасообщение с Италией

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что авиакомпании реализуют решение по отмене рейсов между Украиной и Италией из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

«Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации. Это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что», — приводит Интерфакс слова Шмыгаля.

Ранее правительство Украины ввело ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории страны с 12 марта до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Во всех учебных заведениях вводится трёхнедельный карантин.

В Киеве с 12 марта отменены массовые мероприятия и закрыты развлекательные центры.