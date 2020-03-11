Украина прекращает авиасообщение с Италией

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что авиакомпании реализуют решение по отмене рейсов между Украиной и Италией из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Украина прекращает авиасообщение с Италией
  • globallookpress.com

«Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации. Это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что», — приводит Интерфакс слова Шмыгаля.

Ранее правительство Украины ввело ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории страны с 12 марта до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Во всех учебных заведениях вводится трёхнедельный карантин.

В Киеве с 12 марта отменены массовые мероприятия и закрыты развлекательные центры.

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