Украина прекращает авиасообщение с Италией
- globallookpress.com
«Сегодня действительно было решение, и авиакомпании уже приступили к его реализации. Это фактически отмена авиасообщения с Италией пока что», — приводит Интерфакс слова Шмыгаля.
Ранее правительство Украины ввело ограничения на проведение массовых мероприятий на всей территории страны с 12 марта до 3 апреля из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Во всех учебных заведениях вводится трёхнедельный карантин.
В Киеве с 12 марта отменены массовые мероприятия и закрыты развлекательные центры.