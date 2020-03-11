Партия Порошенко раскритиковала поездку украинских депутатов в Москву

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Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала украинского лидера Владимира Зеленского публично отреагировать на поездку депутатов от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Москву, назвав данный визит «сознательной провокацией» и предательством национальных интересов страны.
Партия Порошенко раскритиковала поездку украинских депутатов в Москву
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении партии на странице в Facebook.

«Требуем от президента Зеленского публичной реакции на эти действия… требуем от СБУ и Госбюро немедленно начать расследование в отношении контактов представителей «Оппозиционной платформы — За жизнь» в российской власти, их допуска к информации, составляющей государственную тайну, и истинных намерений этих политиков в их так называемом диалоге с Москвой», — подчеркнули в партии.

Также там потребовали, чтобы все депутатские фракции и группы дали свою политическую оценку поездке.

10 марта в Кремле прошла встреча российского лидера Владимира Путина с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и спикером Госдумы Вячеславом Володиным на тему создания парламентского измерения нормандского формата.

Позднее стало известно, что депутаты Верховной рады впервые за шесть лет посетили заседание Госдумы в рамках создания рабочей группы парламентариев стран — участниц нормандского формата.

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