На Украине назначили врио главы Минобразования
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Об этом сообщает пресс-служба украинского кабмина.
«Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года», — указывается в заявлении.
Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены его правительства принесли присягу.
Верховная рада в ходе заседания утвердила Дмитрия Кулебу главой МИД Украины, министром обороны был назначен генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран.