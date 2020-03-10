На Украине назначили врио главы Минобразования

Правительство Украины назначило Юрия Полюховича временно исполняющим обязанности министра образования и науки страны.

Об этом сообщает пресс-служба украинского кабмина.

«Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Юрия Полюховича. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 10 марта 2020 года», — указывается в заявлении.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены его правительства принесли присягу.

Верховная рада в ходе заседания утвердила Дмитрия Кулебу главой МИД Украины, министром обороны был назначен генерал-лейтенант в запасе Андрей Таран.