Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

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Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня», — заявил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он назвал попытки исказить историю плевком в лицо тех, кто воевал против нацизма.

Путин предположил, что Зеленский позволяет себе такие высказывания, поскольку ему хочется быть «благообразным» для действующего польского руководства.

Выступая на мероприятиях в Польше, Зеленский заявил, что Освенцим был освобождён бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Кроме того, он возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой войны.

В Кремле заявили, что категорически не согласны с подобными высказываниями и считают их оскорбительными для десятков миллионов граждан стран СНГ.

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