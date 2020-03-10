Путин оценил слова Зеленского об освобождении Освенцима украинцами

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об освобождении концлагеря Освенцим украинцами — чушь, сказал российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня», — заявил глава государства в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Он назвал попытки исказить историю плевком в лицо тех, кто воевал против нацизма.

Путин предположил, что Зеленский позволяет себе такие высказывания, поскольку ему хочется быть «благообразным» для действующего польского руководства.

Выступая на мероприятиях в Польше, Зеленский заявил, что Освенцим был освобождён бойцами 100-й Львовской дивизии 1-го Украинского фронта.

Кроме того, он возложил на Советский Союз часть вины за развязывание Второй мировой войны.

В Кремле заявили, что категорически не согласны с подобными высказываниями и считают их оскорбительными для десятков миллионов граждан стран СНГ.