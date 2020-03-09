В Совфеде оценили заявление Климкина о праздновании Дня Победы

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление бывшего главы украинского МИД Павла Климкина о том, что празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне может стать «катастрофой» для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы.

«Климкин прав только в том, что многие западные лидеры и видные политики приедут в Москву, чтобы вместе с нами отметить годовщину великой победы над фашизмом. А заблуждается он в том, что кто-то будет использовать такой повод для того, чтобы как-то напакостить Украине», — считает сенатор.

Он также отметил, что Киеву гораздо проще было бы «принять участие в этих событиях, отдать дань памяти нашим воинам».

«Но сегодня даже непонятно, как приглашать Украину с учётом всех высказываний её лидера Владимира Зеленского. Что касается какого-то закулисного сговора, это необязательно делать на праздновании годовщины Победы. Есть разные форматы, в которых можно обсуждать украинскую проблему», — сказал Морозов.

Ранее Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне из-за посещения западными лидерами Москвы.

По его словам, президент России Владимир Путин попытается заключить с западными политиками «закулисную договорённость» по Украине.