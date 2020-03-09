Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании Дня Победы

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Бывший глава украинского МИД Павел Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне из-за посещения западными лидерами Москвы.

По мнению Климкина, президент России Владимир Путин попытается заключить с западными политиками «закулисную договорённость» по Украине, в связи с чем Киеву нужно сделать всё, чтобы перед посещением Москвы главы иностранных государств сначала приехали в украинскую столицу.

«Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая», — сказал он в эфире Obozrevatel.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», занимающийся подготовкой к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне, работает по плану.

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