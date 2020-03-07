Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», ведающий подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, работает по плану.
Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
  • АГН «Москва»

«Работа продолжается по плану», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее стало известно, что правительство России обсудит на заседании 5 марта выплаты к 75-й годовщине Победы.

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