Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», ведающий подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, работает по плану.
- АГН «Москва»
«Работа продолжается по плану», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее стало известно, что правительство России обсудит на заседании 5 марта выплаты к 75-й годовщине Победы.
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