Песков рассказал о подготовке к празднованию 75-летия Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оргкомитет «Победа», ведающий подготовкой к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, работает по плану.

АГН «Москва»