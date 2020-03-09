Украинский шпион рассказал о проигранной Киевом войне за Донбасс

Осуждённый в самопровозглашённой ДНР за шпионаж украинский журналист Станислав Асеев заявил, что возвращение Донбасса под контроль Киева маловероятно, а вооружённый конфликт в регионе можно считать проигранным.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — заявил он в интервью украинскому «5 каналу».

Он отметил, что территорию вернуть нельзя и «весь вопрос в том, чтобы это не расползлось дальше».

Асеев добавил, что в настоящее время редко происходят конфликты, в результате которых одна из сторон теряет государственность.

Ранее глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что Киев должен начать выполнять Минские соглашения для установления мира в Донбассе, однако в самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы к любому варианту развития событий.