Пушков прокомментировал высказывание Климкина о параде Победы

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова экс-главы украинского МИД Павла Климкина о «катастрофе» для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.

«Климкин пророчит «катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?» — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Климкин пророчит « катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на Парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать? А катастрофа для Украины - не праздник в Москве, а сумятица в Киеве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) March 8, 2020

Он подчеркнул, что катастрофа для Украины «не праздник в Москве, а сумятица в Киеве».

Ранее Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне из-за посещения западными лидерами Москвы.