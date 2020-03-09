Пушков прокомментировал высказывание Климкина о параде Победы

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Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова экс-главы украинского МИД Павла Климкина о «катастрофе» для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.

«Климкин пророчит «катастрофу для Украины», если главы ряда государств приедут 9 мая на парад Победы в Москву и не приедут в Киев. Но Пристайко уже сказал: Украина ничего праздновать не будет. И чего туда ехать?» — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что катастрофа для Украины «не праздник в Москве, а сумятица в Киеве».

Ранее Климкин увидел «катастрофу» для Киева в праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне из-за посещения западными лидерами Москвы.

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