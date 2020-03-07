В аэропорту на Украине обнаружили снаряды времён Второй мировой войны
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«Сегодня в Госслужбу по ЧС поступила информация, что в городе Днепре на территории ведомственной заправочной станции международного аэропорта Днепропетровск во время проведения земельных работ обнаружены устаревшие боеприпасы времён Второй мировой войны (два артснаряда калибра 88 мм)», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
В данный момент проводятся работы по изъятию снарядов, а также обследованию территории на наличие других боеприпасов.
В феврале сайт «Аргументы и факты» сообщал об обезвреживании в Оренбургской области восьми авиабомб времён Великой Отечественной войны.