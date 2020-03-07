Депутат оценил призыв украинского эксперта «усилить» ВМС кораблями США

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского военного эксперта Михаила Самуся о том, что ВМС Украины можно усилить только за счёт списанных американских военных кораблей, которые позволят «изменить баланс в Чёрном море».

Бальбек назвал подобные желания украинского эксперта «поистине фантастическими».

«Американцы не отдают никому современную боевую технику, не занимаются ракетной благотворительностью. Ракетные фрегаты образца 50—60-х годов и даже 70-х никак не повлияют на изменение обстановки в Черноморском регионе», — пояснил депутат.

По его мнению, надежды на американские фрегаты с «Томогавками» не оправданы.

Ранее Самусь призвал «усилить» ВМС старыми кораблями США.

Он добавил, что если новый глава Минобороны Украины Андрей Таран займётся этим вопросом, то это будет «суперуспехом».