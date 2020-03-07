Депутат оценил призыв украинского эксперта «усилить» ВМС кораблями США
- Украинский фрегат «Гетман Сагайдачный» в морском порту Одессы. Архивное фото
- РИА Новости
Бальбек назвал подобные желания украинского эксперта «поистине фантастическими».
«Американцы не отдают никому современную боевую технику, не занимаются ракетной благотворительностью. Ракетные фрегаты образца 50—60-х годов и даже 70-х никак не повлияют на изменение обстановки в Черноморском регионе», — пояснил депутат.
По его мнению, надежды на американские фрегаты с «Томогавками» не оправданы.
Ранее Самусь призвал «усилить» ВМС старыми кораблями США.
Он добавил, что если новый глава Минобороны Украины Андрей Таран займётся этим вопросом, то это будет «суперуспехом».