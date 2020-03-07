Украинский военный эксперт призвал «усилить» ВМС старыми кораблями США

Военно-морские вооружённые силы Украины возможно усилить только за счёт списанных американских военных кораблей, которые позволят «изменить баланс в Чёрном море», заявил украинский военный эксперт, замглавы Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы секонд-хенд кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Чёрном море», — цитирует его издание «Главком».

Он добавил, что если новый глава Минобороны Украины Андрей Таран займётся этим вопросом, то это будет «суперуспехом».

Ранее командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что после 2014 года Россия усилила флот в Крыму.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН отметил, что Россия укрепляет свой военный потенциал на фоне поступающих внешних угроз, в том числе провокационных действий Украины на Черноморском побережье.