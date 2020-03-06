Парламент ДНР закрепил за русским статус единственного госязыка

Парламент самопровозглашённой ДНР внёс поправки в Конституцию республики, которые закрепляют за русским языком статус единственного государственного.

«Учитывая, что законопроект направлен на защиту и поддержку русского языка как государственного языка... депутаты приняли его в двух чтениях», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение парламента.

Изменения вступят в силу после подписания главой ДНР и публикации на сайте Народного совета.

В начале декабря 2019 года глава ДНР Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в республике.

Как отмечали тогда в ДНР, исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан республики.