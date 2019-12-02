В ДНР предложили сделать русский единственным госязыком

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин предложил сделать русский единственным государственным языком в ДНР.

«Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции ДНР, определив статус русского языка как единственного государственного в республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Россией», — говорится в сообщении пресс-службы Народного совета ДНР.

Также, согласно внесённому Пушилиным на рассмотрение парламентариев законопроекту, предполагающему изменения в законе «Об образовании», в ДНР предполагается сохранить нормы об обязательном изучении русского как государственного, а украинский и другие языки сделать преподаваемыми с учётом пожеланий «родителей и возможностей образовательной организации».

«Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности на использование украинского языка как языка частного общения», — подчеркнули в пресс-службе.

В начале июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не видит проблемы с использованием русского языка в Донбассе.

По его словам, нужно учитывать мнение жителей Донбасса по языковому вопросу.