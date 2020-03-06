Зеленский заявил о работе над обменом и проведением нормандского саммита

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона работает над тем, чтобы в марте провести обмен, а в апреле — встречу в нормандском формате.
Зеленский заявил о работе над обменом и проведением нормандского саммита
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«Сейчас будет встреча 11 марта в Минске. Мы работаем над тем, чтобы у нас был обмен в марте. Мы работаем над тем, чтобы у нас была встреча в конце апреля. Я думаю, что всё это состоится. Мы над этим серьёзно работаем», — сказал он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал возможность встречи в апреле лидеров России, Украины, Германии и Франции — Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.

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