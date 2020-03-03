Лавров выступил против проведения «пустых саммитов»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением договорённостей, достигнутых в ходе встречи «нормандской четвёрки» в декабре 2019 года в Париже.
Лавров выступил против проведения «пустых саммитов»
  • РИА Новости

«Одновременно наши французские и германские коллеги... ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнёров выполнить то, о чём договорились на нормандском саммите в декабре прошлого года в Париже. Вместо этого они на передний план выдвигают как самоцель созыв ещё одной встречи в верхах «нормандской четвёрки», вне зависимости от того, будет ли выполнена предыдущая договорённость или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита не нужны», — сказал Лавров.

Он отметил, что страны должны сконцентрироваться на том, чтобы украинская власть приступила к выполнению договорённостей и о разведении сил и средств, и о разминировании, и о выполнении своей части политических реформ.

Ранее Лавров прокомментировал возможность встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции Владимира Путина, Владимира Зеленского, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона в апреле.

Он подчеркнул, что Россия будет обсуждать сроки следующего нормандского саммита только при условии выполнения договорённостей, согласованных в Париже, а также после подготовки и подписания проекта итогового документа.

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