Захарова назвала пантомимой указ о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала смешным и бесполезным указ украинского президента Владимира Зеленского об объявлении 26 февраля «днём сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

«Эти действия можно назвать только одним словом, мне кажется, — это пантомима, потому что смешно и бесполезно», — заявила в ходе брифинга Захарова.

При этом она отметила, что единственным понятным вокруг этой ситуации остаётся выбранная для «празднования» дата.

«Вот неслучайно именно 26 февраля на Украине каким-то образом привязали к Крыму и Севастополю... Так вот, 25 февраля 2014 года один из главарей запрещённого в России украинского национал-радикального движения «Правый сектор»* (экс-депутат Верховной рады Игорь. — RT) Мосийчук озвучил свои соображения по удержанию Крыма», — напомнила представитель МИД России.

В частности, националист призвал сформировать «поезд дружбы» и отправить его в Крым, чтобы не допустить попыток «разорвать территориальную целостность Украины».

«Ещё один совет всем, кто придумывает новые праздники, новые дни, новые поводы на Украине что-либо отметить: хотя бы новейшую историю, которая была несколько лет назад, вспоминайте... и задумывайтесь иногда, что вы делаете и к чему это может привести», — заключила Захарова.

Ранее в Кремле заявили, что подписанный Зеленским указ не отражает реальную ситуацию вокруг Крыма, и призвали обратиться к крымчанам, которые напомнят предысторию событий и причины воссоединения с Россией.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).