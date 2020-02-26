Песков оценил идею Зеленского о «Дне сопротивления оккупации Крыма»
«Мы с такой формулировкой категорически не согласны и считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», — сказал Песков.
Он отметил, что лучшую реакцию на данное заявление могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Россией, и напомнят предысторию событий.
Ранее Зеленский в ходе форума Age of Crimea 2020 заявил, что подпишет указ о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который будет ежегодно отмечаться 26 февраля.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.