Песков оценил идею Зеленского о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя».

«Мы с такой формулировкой категорически не согласны и считаем, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма», — сказал Песков.

Он отметил, что лучшую реакцию на данное заявление могут дать сами крымчане, которые расскажут, что стало причиной для решения Крыма воссоединиться с Россией, и напомнят предысторию событий.

Ранее Зеленский в ходе форума Age of Crimea 2020 заявил, что подпишет указ о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.