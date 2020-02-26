Зеленский: Крым не станет ценой мира в Донбассе

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Украинский президент Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 пообещал, что Крым не станет ценой мира в Донбассе, несмотря на то что в настоящее время все усилия Киева направлены на прекращение вооружённого конфликта на юго-востоке страны.
Зеленский: Крым не станет ценой мира в Донбассе
  • РИА Новости

«Сегодня мы делаем всё, всё возможное, чтобы прекратить войну в Донбассе и не терять ежедневно наилучших наших украинцев, на это направлены все наши усилия. Но это не означает, что Крым снимается с повестки, сможет стать ценой мира в Донбассе», — заявил украинский лидер.

По его словам, Украина «сделает всё, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг», а также будет продолжать поддерживать украинских граждан, проживающих в Крыму.

Ранее Зеленский назвал «возвращение» Крыма частью национальной идеи Украины.

В то же время «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич отметил, что в Киеве пока не готовы к «возвращению» полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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