На Украине заявили о неготовности к «возвращению» Крыма

Короткая ссылка
«Постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что в настоящий момент Киев не готов к «возвращению» полуострова.
На Украине заявили о неготовности к «возвращению» Крыма
  • РИА Новости

«Вот если агрессор — Российская Федерация — завтра уйдёт из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим... Нам ещё работать и работать», — заявил Кориневич в беседе с изданием «Укринформ».

По его словам, для начала необходимо определиться, кто будет работать в органах местной и центральной власти.

«То есть готовности пока действительно нет», — сообщил он.

Он отметил, что «над этим необходимо активно и тяжело работать».

«В том числе и нам, но не только», — добавил Кориневич.

В августе украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что Киев занимает жёсткую позицию по «возвращению» Крыма.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для Москвы вопрос закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить