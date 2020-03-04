Эксперт прокомментировал назначения в правительстве Украины

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в разговоре с RT назначение премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля и формирование нового кабинета министров.

«Что касается Шмыгаля, у него некое стратегическое мышление, судя по тем приоритетам, которые он предложил считать главными. Насколько он будет его реализовывать — другой вопрос. Он назначенец Зеленского», — считает эксперт.

По его словам, некую настороженность вызывает «назначение Дмитрия Кулебы на пост главы украинского МИД».

«Если смотреть его служебную биографию, можно вспомнить, что в 2016—2019 годах он был представителем Украины при Совете Европы. То есть это именно то время, когда Россию лишали права голоса, когда совершались нападки на нашу страну. Пока трудно сказать, улучшит ли его назначение отношения Украины с Россией и другими соседними странами», — сказал Оленченко.

Тем не менее, по словам эксперта, «вполне возможно, что у Дениса Шмыгаля есть какой-то потенциал, который будет реализован на пользу Украине».

«В любом случае это новые люди, и хочется надеяться, что это оптимистическая замена, а не пессимистическая», — заключил эксперт.

Ранее новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и члены его правительства принесли присягу.

Верховная рада в ходе заседания утвердила Дмитрия Кулебу главой МИД Украины, министром обороны был назначен генерал-лейтенанта в запасе Андрей Таран.