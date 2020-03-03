В Белоруссии подтвердили четвёртый случай заболевания COVID-19
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Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
«Сегодня ещё один из тестов гражданина Беларуси, изолированного для организации медицинского наблюдения в связи с тесным контактом с одним из инфицированных коронавирусом пациентов, выявил РНК коронавируса», — сообщили в министерстве.
Там добавили, что ещё два теста предварительно демонстрируют положительные результаты.
28 февраля стало известно, что в Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
1 марта сообщалось, что у гражданки Белоруссии тест на коронавирус дал положительный результат.
Президент страны Александр Лукашенко заявил, что нельзя допустить паники среди населения. Он призвал врачей «не вопить и не шуметь».