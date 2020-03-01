У гражданки Белоруссии тест на коронавирус дал положительный результат

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В Министерстве здравоохранения Белоруссии заявили, что один из тестов на коронавирусную инфекцию COVID-19 у белоруски из Витебска дал положительный результат.
У гражданки Белоруссии тест на коронавирус дал положительный результат
  • Reuters

Об этом говорится на сайте ведомства.

«У белоруски из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат... Белорусская гражданка и двое её коллег прибыли из Италии. В связи с тем, что они были непродолжительное время в северной Италии, они были вызваны в учреждение здравоохранения. Здесь у всех прибывших были взяты тесты и анализы», — указывается в заявлении.

Уточняется, что состояние всех троих удовлетворительное, признаков заболевания нет. Пациентке с выявленным с помощью теста коронавирусом проводится углублённая лабораторная диагностика. При этом у двух её коллег тесты отрицательные.

28 февраля стало известно, что в Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.

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