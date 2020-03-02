СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции Украины
- РИА Новости
По её словам, в 2015—2016 годах крымские следователи расследовали дело украинца Ахтема Чийгоза, который участвовал в организации массовых беспорядков в ходе событий 2014 года. Вина Чийгоза была доказана, его приговорили к восьми годам лишения свободы.
«Невзирая на установленные факты преступлений Чийгоза, в феврале 2020 года сотрудники украинской Национальной полиции и прокуратуры «Автономной Республики Крым», которые находятся в городе Херсоне, инициировали незаконное уголовное преследование троих заведомо невиновных российских граждан, осуществлявших предварительное следствие в отношении указанного лица», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 299 УК России («Незаконное привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности»).
Ранее СК завёл два новых дела по фактам обстрелов в Донбассе.