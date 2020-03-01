«Нафтогаз» снизил цены на газ для промышленных потребителей
- Reuters
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу «Нафтогаза».
В зависимости от объёмов закупки и условий оплаты компания предлагает газ по цене 3981—4606 гривен за тыс. куб. м, не учитывая НДС и расходов на транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам.
Таким образом, если сравнивать мартовские цены с февральскими, то стоимость снизилась на 12—15% в зависимости от условий поставки.
Ранее руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов рассказал о десятилетней стратегии по расширению добычи газа на Украине.