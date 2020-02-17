В «Нафтогазе» рассказали о расширении добычи газа на Украине

Руководитель интегрированного газового бизнеса «Нафтогаза» Андрей Фаворов рассказал о десятилетней стратегии по расширению добычи газа на Украине.

Об этом сообщает УНИАН.

По его словам, соответствующая стратегия под названием «Тризуб» будет базироваться на трёх направлениях.

Как отметил Фаворов, компания планирует наращивать добычу благодаря сверхглубокому бурению на Шебелинском месторождении, благодаря добыче газа из плотных пород, а также на шельфе Чёрного моря.

Также «Нафтогаз» намерен продолжить работу по интенсификации добычи на действующих скважинах и добычу на традиционных месторождениях.

Ранее компания «Укргаздобыча» рассказала об истощении пяти своих крупнейших газовых месторождений на Украине.

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе Inforeactor прокомментировал данные «Укргаздобычи».