Украинский вице-адмирал оценил возможность «взятия» Россией Одессы

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Заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов заявил, что у Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадки российских войск на берег.
Украинский вице-адмирал оценил возможность «взятия» Россией Одессы
  • © Сергей Поляков
  • РИА Новости

«Не возьмут. У нас есть достаточный комплект сил, чтобы отразить высадку десанта. Но мы должны строить такую стратегию, чтобы противник не смог даже приблизиться к нашему берегу», — приводит слова Тарасова «Укринформ».

Он отметил, что Киеву необходимо восстановить систему наблюдения, нарастить силы сдерживания и обеспечить защиту портов.

При этом Тарасов признал, что ВМС Украины не смогут достичь паритета с флотом России на море.

Ранее сообщалось, что силы противодесантной обороны Украины совместно с подразделениями других войск провели учения со стрельбами на побережье Азовского моря.

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