Украинские военные провели стрельбы на учениях на Азовском море

Короткая ссылка
Силы противодесантной обороны Украины совместно с подразделениями других войск провели учения со стрельбами на побережье Азовского моря.
Украинские военные провели стрельбы на учениях на Азовском море
  • © pressjfo.news
  • Facebook

Об этом сообщает штаб Операции объединённых сил на странице в Facebook.

«На побережье Азовского моря были проведены двухдневные тактические учения с боевой стрельбой под названием «Попутный ветер». Учения по обороне побережья произошли на одном из полигонов в районе проведения ООС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время манёвров тактическая группа «Мариуполь» должна была не допустить высадки десанта противника, отбросить его в море и уничтожить во время отхода.

В пресс-службе отметили, что проведение учений было связано «с возможным противодействием российской армии».

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить