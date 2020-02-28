Украинские военные провели стрельбы на учениях на Азовском море
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Об этом сообщает штаб Операции объединённых сил на странице в Facebook.
«На побережье Азовского моря были проведены двухдневные тактические учения с боевой стрельбой под названием «Попутный ветер». Учения по обороне побережья произошли на одном из полигонов в районе проведения ООС», — говорится в сообщении.
Отмечается, что во время манёвров тактическая группа «Мариуполь» должна была не допустить высадки десанта противника, отбросить его в море и уничтожить во время отхода.
В пресс-службе отметили, что проведение учений было связано «с возможным противодействием российской армии».
Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море.