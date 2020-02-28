Украинские военные провели стрельбы на учениях на Азовском море

Силы противодесантной обороны Украины совместно с подразделениями других войск провели учения со стрельбами на побережье Азовского моря.

Об этом сообщает штаб Операции объединённых сил на странице в Facebook.

«На побережье Азовского моря были проведены двухдневные тактические учения с боевой стрельбой под названием «Попутный ветер». Учения по обороне побережья произошли на одном из полигонов в районе проведения ООС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время манёвров тактическая группа «Мариуполь» должна была не допустить высадки десанта противника, отбросить его в море и уничтожить во время отхода.

В пресс-службе отметили, что проведение учений было связано «с возможным противодействием российской армии».

Ранее сообщалось, что военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море.