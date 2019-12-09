ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море

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Военно-морские силы Украины сформировали дивизион надводных сил в Азовском море. Об этом сообщил командующий ВМС Игорь Воронченко. Пунктами базирования стали порты Бердянска и Мариуполя.
ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей в Азовском море
  • ©navy.mil.gov.ua

Как передаёт Интерфакс-Украина, в настоящее время в составе дивизиона находятся поисково-спасательное судно «Донбасс», морской буксир «Корец», малые бронированные артиллерийские катера «Лубны» и «Кременчуг».

Ожидается, что в дальнейшем состав будет наращиваться за счёт введения боевых единиц.

Ранее украинское правительство усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря.

Летом военнослужащие страны провели в регионе тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника.

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