Правительство Украины усилило безопасность в акватории Азовского моря

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Кабинет министров Украины принял ряд решений по усилению безопасности граждан Украины.
Правительство Украины усилило безопасность в акватории Азовского моря
  • Reuters

«Правительство, в частности, усилило безопасность мореплавания в акватории Азовского моря, для этого включило прилегающие к морскому порту Мариуполя территории к водному пространству, по которому принимаются меры безопасности в соответствии с Кодексом торгового мореплавания», — сообщила пресс-служба кабмина.

В середине июля военнослужащие Украины провели тактические учения по уничтожению десантных кораблей противника и десанта на побережье Азовского моря.

В конце апреля сообщалось, что Министерство внутренних дел Украины усиливает работу своих подразделений в Азовском и Чёрном морях. Как отмечалось, планировалось создать единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских.

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