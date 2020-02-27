Коронавирус обнаружен ещё у двух украинцев с лайнера Diamond Princess
- Reuters
«25 февраля 2020 года получено сообщение об инфицировании коронавирусом еще двух граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess», — приводит УНИАН слова директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.
Отмечается, что по состоянию на 27 февраля 2020 года, 4 гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские заведения города Токио.
Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее сообщалось, что коронавирус COVID-19 подтверждён у троих эвакуированных с Diamond Princess россиян.