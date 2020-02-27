Коронавирус обнаружен ещё у двух украинцев с лайнера Diamond Princess

Наличие коронавируса COVID-19 подтверждено ещё у двух украинцев, которые находились на круизном лайнере Diamond Princess, их число выросло до четырёх.

Reuters

«25 февраля 2020 года получено сообщение об инфицировании коронавирусом еще двух граждан Украины, находящихся на борту круизного лайнера Diamond Princess», — приводит УНИАН слова директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева. Отмечается, что по состоянию на 27 февраля 2020 года, 4 гражданина Украины, у которых диагностировано наличие вируса COVID-19, госпитализированы в медицинские заведения города Токио. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что коронавирус COVID-19 подтверждён у троих эвакуированных с Diamond Princess россиян.