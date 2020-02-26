В Киеве рассказали о плане перехватить Крым «из ослабевших рук России»

Украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о плане из 12 шагов, согласно которому «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его «перехватит».

Об этом он сказал в эфире радио «Новое время». Как отметил Кулеба, «выскальзывание» из «ослабевших рук» предусмотрено последним, 12-м пунктом плана.

«А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, — вот это в предыдущих 11 пунктах», — приводит слова украинского вице-премьера РИА Новости.

Кулеба добавил, что на прошлой Мюнхенской конференции по безопасности представили стратегию из 12 шагов по урегулированию в Донбассе и он рассчитывает на появление подобной стратегии по Крыму на следующем мероприятии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

Он также отметил, что подпишет указ о праздновании «Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя», который будет ежегодно отмечаться 26 февраля.

В Кремле прокомментировали идею украинского лидера.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.