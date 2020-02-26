В Госдуме оценили идею «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине

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Депутат Госдумы Андрей Козенко прокомментировал идею президента Украины Владимира Зеленского об учреждении «Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя», который будет отмечаться 26 февраля.
В Госдуме оценили идею «Дня сопротивления оккупации Крыма» на Украине
  • РИА Новости

«На Украине могут праздновать что угодно и как угодно. По сути, это показывает уровень деградации на Украине не только политической, но и личной — тех, кто там находится у власти. Им бы посоветоваться с народом Украины: чего люди хотят на самом деле — как жить, развиваться, как выстаивать отношения с Россией», — отметил парламентарий в беседе с ФАН

По его мнению, украинские власти выдумывают глупости, чтобы набрать популярность.

Ранее Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020, заявил, что «возвращение» Крыма является частью национальной идеи Украины.

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