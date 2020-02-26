Пристайко призвал последовательно усиливать санкции против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал мировое сообщество последовательно усиливать политические и экономические санкции против России.

Он подчеркнул, что отсутствие ожидаемого эффекта от санкций не означает, что их следует отменить.

«Действенные санкции, безусловно, стоят дорого. Однако война и дискредитация основных положений и принципов международного права — ещё дороже», — цитирует Пристайко Интерфакс.

По его словам, санкции остаются единственным способом «мирного политико-дипломатического» урегулирования.

«Международное политическое и экономическое давление на агрессора должно стать ещё более действенным, последовательным, интенсивным», — заявил глава украинского МИД, добавив, что другие попытки перезагрузки отношений с Россией «поощряют её на военные авантюры».

Ранее американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.

15 февраля президент Франции Эммануэль Макрон отмечал отсутствие позитивного эффекта для Европы и России от антироссийских санкций.