В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»

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Кирилл Горшенин
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, который отметил, что не любит слово «Донбасс», а также указал, что попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»
  • РИА Новости

«Слова «Луганская область» и «Донецкая область» никогда не звучали, звучало только слово «Донбасс». Это расхожее слово было среди украинского гражданского общества», — сказал парламентарий.

Как отметил депутат, не Россия развязывала гражданскую войну и не Россия «свергла власть Януковича».

«Все претензии они должны предъявлять сами к себе… Всё больше и больше в кулуарах власти Зеленского слов о том, что нужно красиво уйти от темы Донбасса, отрезать и забыть о нём, развивать Украину и дальше без тех жителей, которые не допускают на территорию батальоны», — заявил Водолацкий.

Он добавил, что для разрешения украинского конфликта в первую очередь необходимо «уничтожить» проявления национализма в стране.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что не любит слово «Донбасс».

По его словам, «это один из элементов гибридной войны», когда Россия начинает отделять «Донбасс или Галичину от Украины».

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