В Госдуме прокомментировали заявление секретаря СНБО о слове «Донбасс»
- РИА Новости
«Слова «Луганская область» и «Донецкая область» никогда не звучали, звучало только слово «Донбасс». Это расхожее слово было среди украинского гражданского общества», — сказал парламентарий.
Как отметил депутат, не Россия развязывала гражданскую войну и не Россия «свергла власть Януковича».
«Все претензии они должны предъявлять сами к себе… Всё больше и больше в кулуарах власти Зеленского слов о том, что нужно красиво уйти от темы Донбасса, отрезать и забыть о нём, развивать Украину и дальше без тех жителей, которые не допускают на территорию батальоны», — заявил Водолацкий.
Он добавил, что для разрешения украинского конфликта в первую очередь необходимо «уничтожить» проявления национализма в стране.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что не любит слово «Донбасс».
По его словам, «это один из элементов гибридной войны», когда Россия начинает отделять «Донбасс или Галичину от Украины».