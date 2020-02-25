Глава СНБО раскритиковал слово «Донбасс»

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что не любит слово «Донбасс». По его словам, попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.
Глава СНБО раскритиковал слово «Донбасс»
  • © Страница Алексея Данилова
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«Мне очень не нравится слово «Донбасс». Это один из элементов гибридной войны, когда Россия начинает отделять Донбасс или Галичину от Украины», — сказал он в интервью Liga.net.

По его словам, «потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса».

«Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», — подытожил секретарь СНБО.

Он также отметил, что называть глав областных администраций губернаторами — это «абсолютная российская калька».

Ранее Данилов заявил, что Россия находится в «сложном положении» и стране грозит развал.

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