Глава СНБО раскритиковал слово «Донбасс»

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, что не любит слово «Донбасс». По его словам, попытка отделить Донбасс от Украины является элементом гибридной войны.

«Мне очень не нравится слово «Донбасс». Это один из элементов гибридной войны, когда Россия начинает отделять Донбасс или Галичину от Украины», — сказал он в интервью Liga.net.

По его словам, «потом они говорят, что это какая-то отдельная нация — жители Донбасса».

«Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», — подытожил секретарь СНБО.

Он также отметил, что называть глав областных администраций губернаторами — это «абсолютная российская калька».

Ранее Данилов заявил, что Россия находится в «сложном положении» и стране грозит развал.